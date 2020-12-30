Прокуратура обязала муниципалитет Туапсе отремонтировать выпуски сточных вод в Черное море

В Туапсинском районе суд по иску прокуратуры обязал поселковые и городские администрации выполнить ремонт глубоководных выпусков сточных вод в Черное море, сообщило надзорное ведомство. Прокуратура выяснила, что объекты коммунальной инфраструктуры длительное время не ремонтировались, из-за чего в море сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды.

По данным прокуратуры, глубоководные выпуски в Туапсе, а также в курортных поселках Джубга и Лермонтово, находящиеся в собственности муниципалитета, из-за сильного износа имеют повреждения. По этой причине в местах сброса вод в море нарушаются санитарно-эпидемиологические нормативы. Исполнение решения суда о приведении канализационных объектов в соответствие с санитарными нормами находится на контроле прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар