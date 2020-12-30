Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Воровского в Ижевске

В районе 20:34 29 декабря в Ижевске произошел пожар на третьем этаже дома по ул. Воровского. Первые пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Для проникновения в горящую квартиру использовать треколесная лестница. С помощью спасательного устройства из вышестоящих квартир были спасены четыре человека, в том числе двое детей. Огонь ликвидировали в 21:02, площадь пожара составила 12 кв. м. В результате возгорания была повреждения внутренняя отделка кухни и имущество квартиры.