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Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Воровского в Ижевске

В районе 20:34 29 декабря в Ижевске произошел пожар на третьем этаже дома по ул. Воровского. Первые пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Для проникновения в горящую квартиру использовать треколесная лестница. С помощью спасательного устройства из вышестоящих квартир были спасены четыре человека, в том числе двое детей. Огонь ликвидировали в 21:02, площадь пожара составила 12 кв. м. В результате возгорания была повреждения внутренняя отделка кухни и имущество квартиры.

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