В Ульяновскую область в первом квартале поставят 51 тыс. доз вакцины от COVID-19

В среду, 30 декабря, на пресс-конференции, посвященной вакцинации от COVID-19 заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева сообщила, что в первом квартале 2021 года регион получит в совокупности 51 тыс. доз вакцины. По ее словам, при таких объемах вакцины можно будет говорить о старте широкой вакцинации населения.

Замминистра отметила, что в первую очередь прививки делаются работникам здравоохранения и образования, сотрудникам организаций социального обслуживания и МФЦ, гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и гражданам, имеющим хронические заболевания. К приоритету второго уровня отнесены работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов, таможенники, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг. Третья группа по приоритетности – государственные и муниципальные служащие, студенты, призывники.

Андрей Васильев, Ульяновск