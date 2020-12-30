Бывший пресс-секретарь челябинского губернатора назначен заместителем главы Сахалина

Бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин с начала 2021 года приступит к работе в должности заместителя губернатора Сахалинской области по информационной политике, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предыдущим местом работы господина Федечкина был издательский дом «Губернские ведомости», которым он руководил. Пресс-службу губернатора Челябинской области он возглавлял в период, когда пост главы региона занимал Борис Дубровский, и первое время после назначения на должность врио руководителя области Алексея Текслера. До переезда на Сахалин господин Федечкин был директором департамента по связям с общественностью Русской медной компании.