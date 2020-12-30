СЭГЗ из Удмуртии планирует увеличить продажи гражданской продукции на 25%

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) из Удмуртии планирует в 2021 увеличить продажи гражданской продукции на 25% и новых изделий на 500 млн руб. Так, предприятие намерено вывести показатели на докризисный уровень 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора завода Алексея Беляева.

«Достичь этого предполагается, во-первых, за счет того, что мы планируем увеличение продаж гражданской продукции на 25%. Для этого подготовлено несколько новых гражданских изделий. Акцент мы делаем на два крупных проекта. Это безредукторные лебедки для лифтового хозяйства и двигатель для трамваев. В настоящее время заканчивается опытная эксплуатация этих двигателей в московском трамвае. Во-вторых, за счет увеличения продаж новых изделий на 500 млн руб. Здесь речь идет и о гражданской продукции, и о специальной технике»,— подчеркнул господин Беляев.

Напомним, что в 2021 году СЭГЗ планирует направить на развитие предприятия более 300 млн руб. чистой прибыли за текущий год. Большая часть суммы пойдет на покупку оборудования, завершение строительства зданий и помещений, а также на продолжение социальных программ предприятия.