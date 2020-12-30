В Тюменской области выявили 156 новых случаев COVID-19

В Тюменской области за прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 156 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще четыре человека скончались.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 23 205 человек. Из них более 21 тыс. уже выздоровели, 198 пациентов скончались.

В России за сутки зарегистрировано 26 513 случая заражения, за весь период COVID-19 подтвердился у 3 131 550 человек. Более 2,4 млн человек выздоровели, 56 426 пациентов скончались.

Михаил Мананников