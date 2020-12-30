В Черноземье от коронавируса за сутки умерли 47 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Черноземье зафиксировано 47 новых летальных случаев. От последствий инфекции в Воронежской области умерли 25 человек, в Липецкой — восемь, в Белгородской — пять, в Курской, Орловской и Тамбовской — по три. Общее число летальных случаев достигло 2,37 тыс. За сутки выявлено 1253 новых диагноза. Всего в Черноземье заболели 142,62 тыс. человек. Из них выздоровели 128,67 тыс. (1,19 тыс. за последние сутки).

В Белгородской области зафиксировано 187 новых случаев COVID-19 (всего 21,63 тыс.), выздоровели 191 (всего 19,77 тыс.). Скончались пять пациентов, за все время пандемии — 252.

В Воронежской области — 381 новый случай (всего 45,83 тыс.), новых выздоровевших — 311 (всего 43,25 тыс.). Умерли 25 человек, общее число летальных случаев достигло 1,12 тыс.

В Курской области — 184 подтвержденных диагноза за сутки (всего 20,61 тыс.), выздоровели 185 пациентов (18,69 тыс.). Скончались три человека, всего с марта 2020 — 298.

В Липецкой области зарегистрировано 164 новых случая коронавируса (всего 15,87 тыс.), новых выздоровевших — 120 (всего 12,24 тыс.). Умерли восемь человек, за все время пандемии — 250.

В Орловской области — 177 новых случаев (всего 21,19 тыс.), выздоровели 182 человека (всего 19,19 тыс.). Умерли три пациента, общее число летальных случаев составило 266.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 160 диагнозов коронавируса (всего 17,49 тыс.), новых выздоровевших 196 (всего 15,51 тыс.). Скончались три пациента, летальных исходов с марта — 183.

Александр Прытков