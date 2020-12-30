Владельца винтовки, из которой застрелили ребенка в Нижнем Тагиле, приговорили к девяти годам колонии

Свердловский областной суд приговорил Александра Борисова, из винтовки которого был застрелен семилетний ребенок в Нижнем Тагиле, к девяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев. Помимо этого, он должен выплатить родителям убитого ребенка по 1 млн руб. в качестве компенсации. Сейчас осужденный уже выплатил 30 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Александр Борисов признан виновным по ч. 1, ст. 213 и п. В, И, ч. 2, ст. 105 УК РФ (хулиганство; убийство малолетнего лица из хулиганских побуждений).

Напомним, инцидент произошел в августе 2019 года. Суд установил, что Александр Борисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи магазина и автобусной остановки стрелял по мишеням из своей пневматической винтовки. Помимо него в стрельбе принимали участие еще один мужчина и несовершеннолетний.

Выстрелы производились по пустым банкам, установленным на скамейках. Позади мишеней находилась поляна, на которой играли дети. По данным суда, один из выстрелов, произведенных несовершеннолетним, попал в голову семилетнего мальчика. В январе 2020 года ребенок скончался в больнице от полученных травм.

«Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей»,— говорится в сообщении суда. Смягчающим обстоятельством стало наличие на иждивении у осужденного несовершеннолетнего ребенка.

Михаил Мананников