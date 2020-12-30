За 2020 год прокуратура Ульяновской области добилась выплаты зарплаты на 138 млн рублей

После прокурорской проверки следственным управлением СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты в марте, апреле и мае зарплаты сотрудникам строительной компании «Право-Строй-Гарант» (ООО, владелец и гендиректор Михаил Мясников). Своему сотруднику компания задолжала более 2 млн руб. в то время как в компании имелись денежные средства, позволяющие погасить долг, отмечает СУ СКР. Если в ходе расследования будет выявлена личная или корыстная заинтересованность руководителя, ему по ч.2 ст.145-1 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.

Как отмечает прокуратура Ульяновской области, в 2020 году по результатам прокурорских проверок о невыплате зарплаты возбуждено более 570 дел об административных правонарушениях, в суды направлены свыше 2,4 тыс. заявлений, инициировано возбуждение 10 уголовных дел, прокуратура добилась выплаты зарплаты на общую сумму 138 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск