04 января, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятие

Пресс-релизы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За 2020 год прокуратура Ульяновской области добилась выплаты зарплаты на 138 млн рублей

После прокурорской проверки следственным управлением СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты в марте, апреле и мае зарплаты сотрудникам строительной компании «Право-Строй-Гарант» (ООО, владелец и гендиректор Михаил Мясников). Своему сотруднику компания задолжала более 2 млн руб. в то время как в компании имелись денежные средства, позволяющие погасить долг, отмечает СУ СКР. Если в ходе расследования будет выявлена личная или корыстная заинтересованность руководителя, ему по ч.2 ст.145-1 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.

Как отмечает прокуратура Ульяновской области, в 2020 году по результатам прокурорских проверок о невыплате зарплаты возбуждено более 570 дел об административных правонарушениях, в суды направлены свыше 2,4 тыс. заявлений, инициировано возбуждение 10 уголовных дел, прокуратура добилась выплаты зарплаты на общую сумму 138 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Пресс-релизы

Новости компаний

Профиль пользователя