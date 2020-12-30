В Ростовской области при ДТП с КамАЗом погибли два человека

Во вторник, 29 декабря, на автотрассе А- 260 Волгоград-Каменск-Шахтинский произошла авария с участием грузовика КамАЗ-53212, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, в 20:10 водитель Hyundai Santa Fe, двигаясь из Челябинска в Краснодарский край, выбрал небезопасную скорость движения, после чего столкнулся с КамАЗом, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, водитель и пассажир иномарки. Двое детей, мальчики 5 и 11 лет, ехавшие в Hyundai, получили травмы. Они госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.

Наталья Шинкарева