Алкоголь попросился в интернет

Ритейлеры добиваются права торговать алкоголем онлайн в новогодние праздники. Хотя, как выяснил “Ъ FM”, купить спиртное с доставкой на дом и сейчас несложная задача. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась с инициативой к Сергею Собянину, как к главе рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу. Игроки рынка уверены, что дистанционная продажа спиртного позволит сократить контакты россиян в магазинах во время новогодних каникул. Есть ли шанс, что власти поддержат идею бизнеса? И как сейчас организована торговля алкоголем в интернете? Об этом — Глеб Силко.

Купить алкоголь с доставкой на дом даже поздней ночью в Москве — не проблема. “Ъ FM” позвонил в одну из компаний, предлагающих такие услуги, буквально по первой ссылке в Google. По скорости доставки она вполне может конкурировать с крупнейшими агрегаторами. Качество тоже на уровне, обещают продавцы: «Круглосуточно работаем, поэтому звоните, мы минут через 30-40 довезем вам все то же самое, что вы в магазинах покупаете. Алкоголь проверенный, качество хорошее, не подделка, за качество не беспокойтесь».

По второй ссылке в поисковике “Ъ FM” предложили еще более многообещающий сервис — доставить 10 бутылок хорошего виски прямо в новогоднюю ночь: «Я вам могу предложить сделать предзаказ заранее, чтобы вам привезли с утра или четко к 12 часам. Мы тоже работаем в Новый год, единственное, что в 12 часов у нас перерыв, то есть либо с 23 до 2, либо с 23:30 до 01:30, получается. Какого-то прям такого редкого может и не быть, а так в целом виски, коньяк есть, ликеры, шампанское, вермуты».

На дистанционной торговле спиртным ловили и крупных ритейлеров. Ранее сделать заказ журналистам «Ведомостей» и РБК удавалось в «Утконосе», SimpleWine и «Золотой балке». Впрочем, в последних двух компаниях это отрицают и заявляют, что соблюдают законодательство, а в «Утконосе» от комментариев отказывались.

Запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует с 2007 года, и уже давно ритейлеры борются за его отмену. Три года назад в правительстве даже разработали законопроект, который позволил бы начать торговлю уже в этом году, но документ «завис» в кабинетах чиновников. Из-за этого легальный ритейл не может конкурировать с подпольными складами, и теневой рынок растет, констатирует основатель и президент группы компаний Simple Максим Каширин:

«Ситуация все равно достаточно такая размытая, поскольку запрет действует, но отслеживать все это очень тяжело.

Вы знаете, что сейчас люди даже не понимают, что онлайн-торговля алкоголем запрещена, и они удивляются, у них это просто в голове не укладывается. Поэтому многие люди, не зная о том, что эта торговля запрещена, спокойно покупают на каких-то левых сайтах все это, и у них даже мысли нет, что они нарушают закон. Нет возможности конкурировать с нелегалами, потому что легалы-то из игры убраны, соответственно, поэтому последние не могут никакого даже дать боя».

Сдвинуть обсуждение с мертвой точки в канун Нового года попытались в Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входят крупнейшие ритейлеры вроде X5 Retail Group или Ozon. Там попросили разрешить торговать спиртным онлайн во время новогодних праздников, чтобы люди меньше выходили из дома и подвергали себя и других риску заражения коронавирусом. По подсчетам ассоциации, это снизило бы трафик в офлайн-магазинах минимум на 20%.

Технические возможности для запуска такого проекта у игроков рынка уже есть, решен даже самый спорный вопрос — проверки возраста покупателя, говорит глава Ассоциации компаний-интернет торговли Артем Соколов: «Для контроля возраста, например, можно использовать систему ЕСИА, она легко интегрируется в интернет-магазины. По сути, для интернет-магазина нужен просто отклик от этой системы: клиент авторизовался на сайте, магазин сразу же узнает, больше 18 лет ему или меньше, соответственно? может показывать алкогольный ассортимент, может не показывать».

Впрочем, игроки рынка и аналитики, с которым поговорил “Ъ FM”, скептически отнеслись к этой идее и вообще не ждут, что такую торговлю разрешат в обозримом будущем. Технически запрет снять можно хоть завтра, но государство, похоже, опасается последствий такого решения, уверен глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Побоялись просто размаха, мощного развития этой системы. На сегодняшний день посмотрите, что творится с доставкой продуктов питания. И если сюда еще сейчас присовокупить алкоголь, то система онлайн-продаж вырастет до серьезных объемов. Рынок бы достиг буквально за год 10-12% объема продаж».

Бороться с нелегалами, по сути, невозможно: Росалкогольрегулирование только за этот год выявило более 5 тыс. сайтов, предлагающих услуги доставки спиртного. И на каждую закрытую площадку приходится несколько новых. Рынок подпольной торговли алкоголем в интернете продолжает уверенно расти. Group-IB оценила его в этом году в 2,5 млрд руб.