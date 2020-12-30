Прокуратура Ямала через суд заставила администрацию Тазовского ликвидировать незаконную свалку

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура через суд обязала администрацию поселка Тазовский ликвидировать незаконную свалку отходов площадью не менее 200 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления проводилась на основании обращения местного жителя. Как установили сотрудники прокуратуры, специалисты администрации Тазовского зафиксировали наличие свалки в непосредственной близости от жилого дома по улице Геофизиков, 11/7, но не приняли мер для ее ликвидации.

По представления прокуратуры руководство муниципалитета свалку нарушения законодательства не устранило. Тогда ведомство обратилось с иском в суд. «В судебном заседании представитель органа местного самоуправления настаивал на невозможности ликвидации свалки, предполагая, что ее ликвидация приведет к обрушению земельного участка. Судом доводы ответчика отвергнуты как необоснованные, исковые требования прокурора удовлетворены»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.