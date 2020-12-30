В ЯНАО еще 171 человек заболел коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще три пациента скончались.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 31 938 человек. Из них более 24 тыс. уже выздоровели, 331 пациент скончался.

В России за сутки зарегистрировано 26 513 случаев заражения. За весь период COVID-19 подтвердился у 3 131 550 человек. Более 2,4 млн человек выздоровели, 56 426 пациентов скончались.

Михаил Мананников