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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Татарстане от коронавируса скончались 20 медработников

Из них 12 человек работали в государственной системе здравоохранени

В Татарстане от COVID-19 скончались 14 медиков, в том числе 12 сотрудников госсистемы здравоохранения. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минздрава региона Владимир Жаворонков.

По 14 случаям расследование завершено, из них 5 связаны с профессиональной деятельностью, 9 смертей – не связаны.По оставшимся 6 случаям расследование ведётся.

Ранее сообщалось, что по каждому случаю инфицирования медиков проводится спецраследование. И уже по его результатам принимается решение о назначении выплат по страховым случаям.

"Ъ-Казань"


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