В доме Анатолия Быкова прошли обыски

В доме красноярского бизнесмена Анатолия Быкова следственными органами проведены обыски, сообщили “Ъ-Сибирь” в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии. Обыски проводились в рамках дела о неуплате предпринимателем налогов на 77 млн руб. Следователями были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных бизнесмену организаций.

Как считает следствие, Анатолий Быков не уплатил налоги как физлицо за 2017–2019 годы на сумму более 65 млн руб. и в 2017 году - 12 млн руб. как индивидуальный предприниматель. По этому делу суд арестовал семь объектов недвижимости общей стоимостью 81 млн руб.

Анатолий Быков является фигурантом пяти уголовных дел. По одному из них — об убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова — господину Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Решетникова