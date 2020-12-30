Требования кредиторов банка «Первомайский» составляют 7,9 млрд рублей

На сегодняшний день установленные требования кредиторов краснодарского банка «Первомайский» составляют 7,96 млрд руб. Всего у кредитной организации 2718 кредиторов. Соответствующие данные публикует ГК «Агентство по страхованию вкладов», обеспечивающее конкурсное производство ликвидируемой финансовой организации. Сведения опубликованы в ЕФРСБ.

Конкурсная масса банкрота на сегодняшний день составляет 6,58 млрд руб. Активы ликвидируемой организации оцениваются в 2,17 млрд руб., получить в конкурсную массу с них планируется 404 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, полиция возбудила дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) по заявлению Агентства по страхованию вкладов о хищении средств краснодарского банка «Первомайский». Следствие полагает, что деньги выводились под видом оплаты перевозок на легковых автомобилях. Договоры на фиктивную услугу, по версии следствия, заключались с индивидуальным предпринимателем Людмилой Дармановой, которая одновременно работала в проектах холдинга 1М, подконтрольного бенефициару банка Александру Измайлову. Следствие оценивает ущерб банку от действий злоумышленников в 44 млн руб.

Банк «Первомайский» признан несостоятельным 28 января 2019 года, лицензия отозвана 23 ноября 2018 года. По данным АСВ, одной из причин стала «действующая в банке политика в области оценки рисков, которая привела к полной утрате собственных средств и образованию дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Банк „Первомайский“» зарегистрировано в Краснодаре в 1990 году, на 2016 год уставный капитал составлял 332,6 млн руб. Бенефициаром банка является Александр Измайлов. За 2017 год чистые доходы банка составили 1,3 млрд руб. (за 2016 год — 1,1 млрд руб.), чистая прибыль — 87 млн руб. (в 2016 году убыток — 94,9 млн руб.). Активы банка по отчетности 2017 года составляли 11,97 млрд руб. В рейтинге РИА «Новости» на 1 октября 2018 года банк «Первомайский» занимал 203-е место в РФ по величине активов.

Дмитрий Михеенко