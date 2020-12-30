В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 заразились более 58,1 тысячи человек

С начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано более 58,1 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает источник “Ъ-Урал”, только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 406 человек. От инфекции за сутки скончались еще 17 пациентов.

Таким образом, на 30 декабря в Свердловской области подтверждено 58 188 случаев заражения COVID-19. Более 50,5 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 491 человек умер.

Напомним, режим самоизоляции на территории региона действует до 18 января. Свердловским организациям и предприятиям рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул.