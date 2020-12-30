Курганская сеть «Метрополис» пообещала сдерживать цены на масло и сахар

Курганский ритейлер «Метрополис» к соглашению, предусматривающему сдерживание цен на масло и сахар. В их числе местная торговая сеть «Метрополис», сообщают в областном департаменте экономического развития.

В начале декабря, после того, как президент Владимир Путин поручил взять под контроль цены на продукты, Минпромторг и Минсельхоз заключили с ассоциациями производителей и ритейлерами соглашение, устанавливающее розничные и оптовые цены на масло и сахар. Согласно документу отпускные цены на масло и сахар не должны превышать 95 руб. за 1 л и 36 руб. за 1 кг соответственно, розничные – 110 руб. за 1 л и 46 руб. за 1 кг.