В Ростовской области директор МУП получил условный срок за вывоз мусора без лицензии

В силу вступил приговор в отношении Алексея Казьмина, директора МУП «МПО ЖКХ Миллеровского района». Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как установил суд, Казьмин, будучи директором муниципального унитарного предприятия «МПО ЖКХ Миллеровского района», с января 2015 по июнь 2017 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по сбору, транспортировке и утилизации отходов без лицензии в случаях, когда она была необходима. Сумма незаконного дохода, полученного предприятием, составила около 26 млн руб. Миллеровский районный суд назначил Казьмину наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 40 тыс. руб.

Наталья Шинкарева