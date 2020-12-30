04 января, понедельник
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Ижевск. Удмуртия

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ХК «Ижсталь» уступил самарскому «ЦСК ВВС» со счетом 3:1

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в гостевом мачте ЦСК ВВС из Самары со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Что у нас сегодня не получилось? Об этом пусть лучше болельщики рассуждают. Соперника с победой, всех — с наступающим Новым годом. Здоровья, успехов»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 18 очков. У «Молот-Прикамье», который находится на 25 строчке, 23 очка.

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