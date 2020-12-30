В Новосибирске суд оставил под стражей лидеров «Церкви последнего завета»

Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Об этом представители защиты сообщили в своем Telegram-канале. «Апелляционные жалобы защиты отклонены»,— написали адвокаты.

Основателя религиозной общины Сергея Торопа, Вадима Редькина, занимавшегося пропагандисткой литературой, и руководителя школы при ЦПЗ Владимира Ведерникова арестовали в конце сентября этого года. По версии следствия, деятельность организации была направлена на извлечение прибыли, а также на стремление управлять людьми. Сергею Торопу и Вадиму Редькину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239, пп. а, б ч. 3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

В ноябре Центральный райсуд Новосибирска продлил им арест. Адвокаты обжаловали данное решение. Под стражей обвиняемые будут находиться до середины января 2021 года.

Артем Шпек