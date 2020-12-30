В Волгограде рассмотрят дело о мошенничестве в 160 млн рублей с полисами страхования

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего представителя страховой организации и его 34-летней знакомой. Они обвиняются в крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2015 год обвиняемые совместно с двумя сообщниками находили производителей сельхозтоваров, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с господдержкой. Согласно условиям фермеры должны были оплатить страховой компании 50% стоимости полиса, после чего предоставить соответствующие сведения в областной минсельхоз, чтобы возместить затраты на уплату страховой премии. Предположительно, после того как половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в организацию от имени производителей, обвиняемые предоставляли документы для компенсации второй части страховой премии, и полученные таким образом деньги распределяли между фигурантами уголовного дела. Всего таким способом якобы было похищено из средств федерального и регионального бюджетов более 160 млн руб.

Вину сообщники полностью признали. Уголовное дело в отношении обвиняемых насчитывает 134 тома, обвинительное заключение — в семи томах. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до десяти лет.

Мария Шахрай