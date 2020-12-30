Самую большую зарплату в Краснодаре обещают главному инженеру

Самой высокооплачиваемой вакансией в столице Кубани в декабре этого года стала вакансия главного инженера с зарплатным предложением до 120 руб. в месяц. Такие данные публикует сервис Работа.ру.

Согласно аналитикам ресурса, на высокую зарплату в Краснодаре также могут претендовать специалисты в сфере управления. К примеру, директору сервисного центра по ремонту бытовой техники готовы платить от 100 тыс. руб. До 100 тыс. руб. в месяц сможет получать врач общей практики в клинике станицы Ленинградской. Такая же зарплата доступна там врачу-косметологу с опытом работы от 1 года.

Консультант 1С с опытом работы от трех лет может зарабатывать ежемесячно до 90 тыс. руб.

Василий Хитрых