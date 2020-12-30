Скончался командир прикамского СОБР

28 декабря ушел из жизни командир СОБР управления Росгвардии по Пермскому краю Виталий Нежутин. Информация об этом размещена на сайте управления. О причинах смерти полковника Нежутина не сообщается. Виталий Нежутин родился в 1969 году в Перми. Службу в специальном отряде быстрого реагирования начал в 1993 году, прошел путь от оперуполномоченного оперативно-боевого отделения до командира отряда. Неоднократно выезжал в командировки в регионы Северо-кавказского региона, где принимал участие в боевых действиях. Награжден тремя медалями «За отвагу», медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.