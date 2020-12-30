Шестерых подростков из Сарапула будут судить за угоны и кражи

Шестерых жителей Сарапула в возрасте 13-16 лет будут судить за совершение восьми краж и угонов (ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). В настоящее время один подросток находится под стражей, остальные — под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемые проникли в салон автомобиля ВАЗ-2107 и угнали его. В мае они похитили электромобиль и два веломобиля. В июне 2020 года подростки угнали мотоцикл. Помимо этого, они совершили еще ряд уголовно-наказуемых деяний.