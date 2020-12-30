В Ростовской области в 2020 году налоговые органы зарегистрировали почти 16 тыс. ИП

В 2020 году налоговые органы зарегистрировали в Ростовской области 15 848 новых индивидуальных предпринимателей, следует из данных «Коммерсантъ Картотека». Более 5,4 тыс. зарегистрированных предпринимателей начали свою деятельность в секторе розничной и оптовой торговли, в том числе около 450 запустили собственные интернет-магазины. 61% зарегистрированных предпринимателей – мужчины, 39% - женщины. Всего, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на декабрь 2020 года, в Ростовской области работают 118950 индивидуальных предпринимателей.

Ранее “Ъ-Юг” писал об исключении налоговыми органами с 1 сентября 2020 года почти 10 тыс. индивидуальных предпринимателей Ростовской области из Единого государственного реестра (ЕГРИП). Основанием для ликвидации ИП послужили вступившие в силу поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно изменениям, ИФНС имеют право на исключение из ЕГРИП, если ИП в течение 15 месяцев не направлял в налоговые органы отчетность, либо прошло более 15 месяцев с даты истечения срока действия его патента и у него есть задолженность перед бюджетом.

Сергей Иванов