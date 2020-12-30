В Ярославской области произошло более тысячи случаев телефонного мошенничества

В Ярославской области за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано более 1 тыс. преступлений, совершенных с использованием средств мобильной связи, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе регионального УМВД России. В сообщении отмечается, что чаще всего мошенники звонят по телефону.

«Мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе, финансовых учреждений, правоохранительных органов и т.п. Они под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать номер банковской карты или банковского счета, PIN-код, коды, указанные на оборотной стороне банковской карты, коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства. Злоумышленники могут использовать подменные номера, могут называть даже фамилии и адреса известных должностных лиц и организаций, их просьбы звучат так правдоподобно, что любого человека могут ввести в заблуждение»,— рассказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что основная цель мошенников – убедить или заставить людей, которым они звонят, выполнить их указания. Звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – одна из стандартных уловок злоумышленников.

По данным УМВД на протяжении последних лет в целом по стране, в том числе и в Ярославской области, наблюдается рост числа преступлений, совершенных с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.

«Это связано в первую очередь с возрастающей зависимостью населения от цифровых услуг и недостаточным уровнем грамотности при осуществлении различных действий в сети интернет и при использовании банковских карт. Если раньше жертвами мошенников становились преимущественно люди старшей возрастной категории, то в последнее время от их действий страдают и молодежь, и люди среднего возраста»,— уточнили в УМВД.

В полиции советуют не принимать во внимание слова позвонивших вам незнакомых людей, даже если обратный номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка, так как современные технологии позволяют мошенникам подменить номера.

«Главный совет в этой ситуации – просто прервать разговор. Самому связаться с банком, если есть сомнения, перезвонить в банк или прийти лично и уточнить у специалиста всю интересующую информацию. Во время телефонных разговоров нельзя никому называть конфиденциальные данные банковской карты. Нельзя выполнять указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой, кем бы они не представлялись. И нельзя переводить денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом»,— рассказали в УМВД.

По данным пресс-службы ярославского отделения Банка России, телефонное мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений на территории региона. Региональные подразделения МВД и Банка России объединяют усилия в борьбе с финансовым мошенничеством, проводят совместные акции, ведут совместную профилактическую работу.

По словам специалиста по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрея Коценко, ярославцем нельзя терять бдительность даже в праздничные дни, так как мошенники постоянно придумывают новые способы выманить у людей деньги или конфиденциальные данные для доступа к банковскому счету.

«Какой бы ни была легенда, есть приметы, по которым можно сразу же вычислить мошенников: с вами инициативно выходят на связь, говорят о деньгах, просят сообщить данные или предпринять какие-то действия с деньгами на счете, вас торопят и выводят из равновесия. В этом случае кладите трубку и перезванивайте в банк сами, чтобы убедиться, что с вашими деньгами все в порядке»,— отметил господин Коценко.

Антон Антонов