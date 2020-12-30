Татарстан вошел в тройку регионов РФ по числу совершенных убийств

Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов РФ по количеству совершенных в 2020 году убийств. Точное количество преступлений не уточняется. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Лидером здесь оказалась Свердловская область. Второе место занимает Подмосковье. Всего в России за 11 месяцев 2020 года зафиксировали 7,2 тыс. убийств, что на 20% меньше, чем в 2017 году.

Общее количество преступлений в текущем году отмечается на территории 50 субъектов РФ. Наибольший рост показателя зафиксирован Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.), Новосибирской области (на 4 тыс.), Татарстане (3,6 тыс.) и Ленинградской области (на 2,8 тыс.)

"Ъ-Казань"