На Дону таможенники выявили сильнодействующее вещество в посылке из Китая

Таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении из Китая 995 г сильнодействующего вещества. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

В результате экспертизы выяснилось, что исследуемые образцы содержат тестостерона энантат: вещество, которое является сложным эфиром сильнодействующего вещества 1-тестостерон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали получателя посылки - 37-летнего ростовчанина. Он рассказал, что его знакомый попросил его получить посылку на почте за вознаграждение в 5 тыс. руб. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ).

Наталья Шинкарева