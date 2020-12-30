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КГИОП подаст иск к РЖД из-за сноса исторического здания в Парголово

Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) выявлен снос исторического строения в Парголово.

Как сообщили в пресс-службе комитета, на Вокзальной улице,26 был демонтирован корпус, являющийся частью объекта культурного наследия регионального значения «Железнодорожная станция Парголово», построенный в 1906 году. В соответствии с охранными обязательствами ОАО «РЖД» должно было выполнить работы по сохранению здания вокзала. При этом в комитет проектная документация на выполнение реставрационных работ не поступала.

КГИОП направлено в УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга заявление о преступлении по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В отношении пользователя объекта составляется протокол. КГИОП планирует обязать РЖД восстановить снесенную постройку и привести в соответствие с предметом охраны помещения здания вокзала, демонтировав самовольно установленные осветительные приборы, трубы водопровода и электрические кабели.

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