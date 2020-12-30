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Проверяется информация об избиении осужденных в саратовской ОТБ-1

В Саратове началась проверка информации об избиении осужденных в лечебно-профилактическом учреждении УФСИН и вымогательстве у них денежных средств. Такие сведения со ссылкой на заявления осужденных содержатся в публикации СМИ от 29 декабря, уточнили в областной прокуратуре.

Речь идет о ЛПУ ОТБ-1 УФСИН. Прокуратура организовала проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся в учреждении. Планируется опросить осужденных, имена которых упоминаются в материалах. Ранее указанные лица в прокуратуру Саратовской области по изложенным фактам не обращались.

В ЛПУ выехали заместитель прокурора Саратовской области и спецпрокурор.

Марина Ковалева


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