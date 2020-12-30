04 января, понедельник
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Ижевск. Удмуртия

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Четырех жителей Ижевска осудили за вооруженное нападение на банк и автосалон

Верховный суд Удмуртии вынес обвинительный приговор организатору и троим участникам вооруженной группы, совершивших разбойные нападения на автосалон и банк в Ижевске. Их приговорили к различным срок лишения свободы от 8 до 12 лет в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Также их признали виновными в незаконной переделке, перевозке и хранения оружия.

Установлено, что летом 2018 года организатор группы нашел в своем окружении трех человек, допускающих возможность обогащения, совершая разбойные нападения, и создал банду. Проведя подготовку, распределив роли, вооружившись автоматом Калашникова, обрезом ружья и пистолетом, группировка напала на офис одного из банков в торговом центре, в ходе которого не смогла похитить деньги. При втором нападении на автосалон злоумышленники похитили 335 тыс. руб., применив оружие и нанеся ранения сотрудникам.

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