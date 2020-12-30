В казанском аэропорту у пассажирки нашли свыше 700 ювелирных изделий

В аэропорту Казани таможенники обнаружили у жительницы Татарстана 768 незадекларированных ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Отмечается, что общий вес изделий превысил 1 кг. Среди них оказались кольца, цепочки, кулоны, браслеты, украшения для пирсинга. Все они лежали в двух прозрачных контейнерах. «Визуально все 768 изделий не имели признаков бывших в употреблении, часть из них маркирована клеймом “925”»,— отметили в ведомстве.

Все изделия направили на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о привлечении жительницы Татарстана к предусмотренной законом ответственности.

"Ъ-Казань"