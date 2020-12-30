Вторая волна заболеваемости COVID-19 привела к резкому росту смертности в Алтайском крае За январь – ноябрь 2020 года прирост смертности к аналогичному периоду прошлого года составил 11,7%

В Алтайском крае по итогам 11 месяцев выросла смертность. Волна пандемии коронавируса вместе с резким эпидподъемом по ОРВИ и гриппу привели к серьезным потерям, сообщают власти региона. «Октябрь и ноябрь текущего года, действительно, стали для края очень тяжелыми. В результате, с начала года ситуация в Алтайском крае выглядит следующим образом. За январь – ноябрь 2020 года прирост смертности к аналогичному периоду прошлого года составил 11,7%»,— говорится в сообщении правительства. Прирост смертности в ноябре в Алтайском крае составил 85,3% по отношению к ноябрю 2019 года, по итогам октября – 62,3%.

По данным регионального оперштаба на 30 декабря, в крае зафиксировано 32 699 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 29 107 пациентов, умерли 1 527 человек.

Ранее управление ЗАГС по Новосибирской области также сообщило, что смертность в ноябре вдвое превысила прошлогоднюю. В прошлом месяце зарегистрировало 5 150 актов о смерти. Это на 20% больше, чем в октябре этого года и в 1,9 раза превышает показатель ноября прошлого года.

В регионах Сибири готовятся к ухудшению эпидситуации по COVID-19. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Новый год под маской».

Артем Шпек