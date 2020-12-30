В Пензенской области студентам-медикам выплатили 8 млн рублей

Из бюджета Пензенского государственного университета выделили средства в размере 8 млн руб. на выплату материальной помощи студентам, принявшим участие в оказании помощи лечебным учреждениям по ковид-профилю. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, 2,6 млн руб. были выделены из федерального бюджета тем, кто работает в поликлиниках, и выполняет волонтерские функции. Всего задействовали 604 студента, из которых 200 работают в «красной зоне».

Губернатор региона Иван Белозерцев отметил, что именно благодаря участию студентов и ординаторов ситуацию с нехваткой медицинских кадров удалось переломить. Он дал поручение ответственным ведомствам проработать вопрос дополнительного поощрения студентов на региональном уровне.

Мария Шахрай