На Урале неизвестный угнал «скорую», приехавшую на вызов

В Свердловской области неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к жительнице села Новоалексеевское, что находится недалеко от Первоуральска. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции нашли угнанную машину, но мужчине удалось скрыться.

Инцидент произошел утром 29 декабря. Бригада скорой помощи приехала на вызов к жительнице села Новоалексеевское. Медики оставили машину без присмотра, а проходящий мимо мужчина решил воспользоваться ситуацией и угнать автомобиль.

«Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов. По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)»,— рассказал господин Горелых.

Он уточнил, что автомобиль не получил никаких повреждений. Для установления личности мужчины, угнавшего «скорую» сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, уточнил Валерий Горелых. «На причастность к данному инциденту полиция проверяет лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам»,— добавил он.