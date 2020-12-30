В Ростовской области вырастет тариф на вывоз мусора

На территориях деятельности Мясниковского, Новочеркасского, Неклиновского и Волгодонского МЭОКов в 2021 году подорожает плата за вывоз мусора. Соответствующие постановления Региональной службы по тарифам опубликованы на сайте правительства области.

В период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года тариф в зоне действия Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), который инвестирует ООО «ГК «Чистый город» будет составлять 664,65 руб. (повышение с 425,83 руб.). На территории деятельности Новочеркасского МЭОК (ООО «Экоград-Н) тариф поднимется с 416,45 руб. до 428,64 руб., в зоне действия Неклиновского МЭОК (ООО «Экотранс») — с 573,11 руб. до 823,12 руб., Волгодонского МЭОК (ООО «ЭкоЦентр») — с 504,55 руб. до 669,73 руб.

Как сообщает пресс-служба управления информационной политики Ростовской области, рост тарифов связан с вводом в действие новых полигонов и мусоросортировочных комплексов в 2021 году.

Напомним, что с 1 января 2021 года в работу будет запущен Волгодонской МЭОК. Первая очередь Неклиновского МЭОКа начнет работать в первой половине 2021 года.

Наталья Шинкарева