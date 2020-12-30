Лучшие тексты “Ъ-Сибирь” за 2020 год

Дефицит лекарств в аптеках, разработки новосибирских ученых для победы над коронавирусом, банкротство крупнейшей в Сибири мостостроительной компании, арест мэра Томска и другие лучшие материалы 2020 года — в подборке “Ъ-Сибирь”:

Спрос захлестнул аптеки

В регионах Сибири отмечается нехватка ряда лекарственных препаратов. Минздрав Новосибирской области разослал письма в крупные аптечные сети с предложением увеличить запас лекарств. Ранее с аналогичной просьбой к федеральным аптечным сетям обратился глава Алтайского края Виктор Томенко. В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в правительство РФ с предложением приостановить маркировку жизненно важных лекарств в период пандемии коронавируса. По данным Росздравнадзора, антибиотики и антивирусные препараты поступают в аптеки по-прежнему, но из-за ажиотажного спроса очень быстро раскупаются.

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«Сибмост» признан банкротом

Новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» признана банкротом. Такое решение принял арбитражный суд, рассмотрев вопрос об утверждении мирового соглашения «Сибмоста» с кредиторами. Дело о признании компании несостоятельной было открыто в 2016 году.

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«Следующим может рвануть Томск»

В Томске суд поместил на два месяца в СИЗО Ивана Кляйна, возглавляющего город с 2013 года. Он обвиняется в использовании ресурсов власти в интересах крупного семейного бизнеса. Адвокаты добивались домашнего ареста, но получили отказ. Свою вину господин Кляйн отрицает.

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Шахту не ставят в уголь

Шахта «Лапичевская» готова инвестировать 38,5 млрд руб. в разработку месторождения угля в Кузбассе. Ввести в эксплуатацию шахту мощностью 2,5 млн т угля в год планировалось в 2023 году. Однако реализация проекта отложена из-за судебных разбирательств. Компания оспорила отзыв у нее лицензии на разработку месторождения. Власти Кузбасса пообещали не допустить строительства угольного предприятия вблизи элитного микрорайона Лесная поляна. Экологи говорят, что строительство угольного предприятия — шахты или разреза — в любом случае обезобразит ландшафт и приведет к усыханию лесов.

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«Моя должность вожделенна»

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол заявил о проплаченных информационных атаках на правительство региона и о том, что его должность «хотят занять и другие». Он обвинил оппозицию и подконтрольные ей СМИ и паблики в неконструктивной критике и преувеличении проблем, связанных с пандемией коронавируса. Оппозиция, считает, что с помощью такого заявления губернатор решил самооправдаться.

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Вспомнили тоже

В Красноярске Следственный комитет РФ (СКР) предъявил новое обвинение бывшему алюминиевому магнату и экс-депутату заксобрания Анатолию Быкову. Ему инкриминируется создание в середине 1990-х годов криминального сообщества, в которое входили банды Вилора Струганова (Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова (Татарин), основной специализацией которых были заказные убийства. Адвокат заявил, что никаких преступных синдикатов господин Быков не основывал и не состоял в них, и считает дело незаконным.

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Экс-губернатор возьмет деньгами

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко добился от Минфина РФ выплаты компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Одно из двух уголовных дел, которые были на него заведены, Следственный комитет РФ (СКР) прекратил по реабилитирующим основаниям — «за отсутствием состава преступления». Василий Юрченко просил взыскать с госказны 3,3 млн руб., но суд снизил запрашиваемую сумму до 300 тыс. руб.

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Коронавирус заваливает тест

Новосибирские ученые разработали тест-систему для выявления коронавируса SARS-CoV-2. По их словам, экспресс-тест позволит проводить анализ даже в домашних условиях. Однако процесс регистрации тест-системы может занять не менее семи месяцев, а для внедрения необходимы инвестиции со стороны частных компаний или государства. Российских интересантов этого процесса пока нет, говорят разработчики.

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«Сибирскую полынь выжмут на экспорт»

Новосибирская компания «Сиббиотех» рассчитывает в 2023 году построить под Новосибирском производство противомалярийных препаратов из полыни на экспорт и занять в результате до 7% мирового рынка. Также на предприятии планируется наладить производство других лекарств, в том числе используемый в ковид-терапии антибиотик. Общий объем инвестиций — 1,7 млрд руб. Эксперты соглашаются с актуальностью планов, но указывают на сложности выхода на международный рынок.

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«Сибсельмаш» уходит на сторону

Московская строительная компания «Меркас» на торгах обошла по цене оборонное АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“» и получила преимущественное право купить банкротящийся новосибирский завод «Сибсельмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Цена продажи составит 505 млн руб., что в 3,7 раза ниже последней оценки актива и не позволит предприятию полностью рассчитаться с кредиторами. В «Ростехе» такой результат тем не менее оценили позитивно, отмечая, что цена могла быть еще ниже.

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Фанера не пролетела

«ЕврофангруппСибирь» планирует инвестировать в завершение проекта строительства фанерного комбината в Анжеро-Судженске (Кузбасс) 1,5 млрд руб. Запустить производство предполагается до конца 2021 года, его мощность составит 60 тыс. куб. м фанеры. Компания приобрела имущественный комплекс недостроенного предприятия в сентябре этого года. Эксперты в числе рисков проекта говорят о проблеме сырьевого обеспечения завода такой мощности.

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Полная пурга

На территории трех районов Алтайского края введен режим ЧС из-за постоянных метелей и штормов, многие населенные пункты отрезаны от цивилизации. Сотрудники МЧС организовали подвоз продовольственных товаров в труднодоступные поселки и села. Для всех видов транспорта перекрыто около 20 трасс, в том числе и федеральных. Несмотря на старания спецслужб и ведомств, ситуация в регионе остается тяжелой.

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