Компанию из Удмуртии оштрафовали на 500 тысяч рублей за коммерческий подкуп

ООО «С-Строй» из Удмуртии оштрафовали на 500 тыс. руб. за коммерческий подкуп (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Установлено, что один из руководителей компании неоднократно передавал деньги должностному лицу управляющей компании из Сарапула, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Взамен он получал содействие в заключении договоров на выполнение капремонта в многоквартирных домах.

Отметим, что «откаты» осуществлялись в размере 10% от стоимости заключенных договоров. Общая сумма составила около 90 тыс. руб. В отношении сотрудника ООО «С-Строй», передавшего коммерческий подкуп, расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ. На имущество компании наложен арест в пределах суммы штрафа для обеспечения исполнения наказания.