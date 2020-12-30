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Акции компаний «Юкон групп» стоимостью более 400 млн руб. проданы за 10 тыс. руб.

Конкурсный управляющий ЗАО «Юкон групп» продал на торгах акции компаний группы – ЗАО «Стройдормаш», ОАО «Пермдорстрой» и ОАО «Пермавтодор» - за 10 тыс. руб. При этом суммарная стоимость акций составляла 442,01 млн руб. Покупателем акций стало физическое лицо Евгений Ерошкин из Рязани. По данным kartoteka.ru, господин Ерошкин в качестве предпринимателя не зарегистрирован.

Торги по продаже акций компаний «Юкон групп» состоялись в ноябре этого года. К продаже предлагались 1860 штук обыкновенных именных акций «Стройдормаша» стоимостью 186 тыс. руб. (100% в уставном капитале). Привилегированные именные акции «Пермдорстроя» (4184 шт., 75,3%) имели стоимость 41 тыс. руб., обыкновенные именные акции «Перморстроя» (15647 шт.) стоили 156 тыс. руб. (93,8%). Обыкновенные акции «Пермавтодора» (4 416 322,00 шт.) имели цену в 441,6 млн руб.

Как следует из материалов ЕФРСБ, договор купли-продажи указанного имущества с Евгением Ерошкиным был заключен 29 декабря.

Напомним, весной 2017 года головная компания дорожного холдинга ЗАО «Юкон Груп» вошла в процедуру банкротства. Заявление о несостоятельности общества в суд направил ИП Егор Рогачев. Как следует из материалов арбитражного суда, долг ЗАО «Юкон Групп» перед ИП Егором Рогачевом – 740 тыс. руб. ЗАО «Юкон Груп» – головная организация одноименного дорожно-подрядного холдинга, близкого к бизнесмену Владимиру Нелюбину. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ЗАО «Юкон Груп» являются Сергей Пантелеев и Алексей Чикунов. Выручка от продажи в 2015 году составила 61,8 млн руб., чистая прибыль – 7,3 млн руб.

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