МЧС выделит специальные подразделения для работы на туристических маршрутах Прикамья в каникулы

В новогодние праздники ГУ МЧС по Пермскому краю выделит девять аварийно-спасательных подразделения для работы на популярных туристических маршрутах, рассказал на заседании правительства Пермского края начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев. По его словам, в их состав войдут 67 человек и 15 единиц техники. Всего в различных ведомствах для работы в случае различных происшествий готовы 922 бригады, численностью более 4,5 тыс. человек и 725 единиц техники. Заместитель председателя правительства Прикамья Андрей Кокрев отметил, что 376 бригад численностью более 2,1 тыс. человек будут контролировать ситуацию на объектах ЖКХ, а еще более 2 тыс. человек на объектах электроэнергетики. В каждом муниципалитете за бесперебойную работу аварийных служб назначены ответственные из представителей местных органов власти. Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин сообщил, что городские службы, в том числе аварийно-спасательные подразделения, готовы к новогодним праздникам. Дежурства среди его заместителей распределены на каждый выходной день.