Медучреждениям Удмуртии передали 27 автомобилей

27 автомобилей санитарного транспорта передали медучреждениям Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в эфире на своей странице во «ВКонтакте». Также он рассказал о планах в сфере здравоохранения на 2021 год.

«В 2021 году, в год столетия, мы продолжим ремонтировать и строить объекты здравоохранения, закупать новое оборудование. Так, например, 22 районные больницы получат 47 единиц нового рентгенологического оборудования, будут оснащены оборудованием региональный сосудистый центр и сосудистые отделения. Мы начнем строительство поликлиники Воткинской районной больницы, Хохряковской и Ягульской врачебных амбулаторий, детской поликлиники в Можге»,— подчеркнул господин Бречалов.