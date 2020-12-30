Более 41 тысячи югорчан заразились COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала пандемии зарегистрировано более 41 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев в 20 муниципалитетах. Больше всего новых больных зарегистрировано в Сургуте — 38 человек. В Нефтеюганске за сутки диагноз подтвердился у 24 жителей, в Когалыме и Мегионе — у 20. «На момент выявления у 161 человека были признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у семи болезнь протекала бессимптомно»,— сообщили в оперштабе.

Таким образом, с начала пандемии в Югре был подтвержден 41 071 случай заражения COVID-19. Более 37,5 тыс. пациентов уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 107 госпитализированных югорчан, 71 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо этого, за минувшие сутки в регионе официально зарегистрировали еще три летальных случая от вируса. Всего от инфекции скончались 537 человек.