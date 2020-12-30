Алтайский завод «Русской кожи» загрузил мощности на треть

Кожевенный завод «Русская кожа» в Заринске Алтайского края в сентябре получил разрешение на ввод в эксплуатацию и к концу года выйдет на плановые показатели работы, сообщил в среду журналистам врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

«В четвертом квартале 2020 года загрузка мощностей составила примерно 30-40%. Это чуть выше, чем точка безубыточности, и предприятие работает, постепенно выходя в соответствии с бизнес-планом на проектную мощность, которая должна к концу года достичь показателей, предусмотренных в бизнес-плане», — сказал он.

Анатолий Нагорнов пояснил, что разрешение на ввод завода в эксплуатацию потребовало больше времени, чем планировалось из-за уникальности такого проекта для России: «были адаптированы зарубежные технологии под существующие в нашей стране нормы и стандарты».

Врио министра добавил, что в перспективе «Русская кожа» планирует расширить перечень выпускаемой продукции, включив в него еще 4-5 направлений, в том числе, белковое и жиротехническое.

В начале сентября министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка сообщил, что ввод завода в эксплуатацию задерживается из-за «ряда существенных замечаний, в том числе со стороны пожарной лаборатории». Технический запуск предприятия, по его данным, произошел в ноябре 2019 года.

Планировалось, что завод ООО «Русская кожа Алтай» начнет работу в 2017 году. Однако сроки запуска несколько раз переносились. Руководство компании объясняло это, в частности сложностью проектных работ, продолжительностью работ по монтажу некоторых вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки, а также «климатическими условиями Алтайского края», которые «вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ». Инвестиции в строительство завода на Алтае составили 2,1 млрд руб. Мощность по переработке — 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов — 10 млн кв. дм. в месяц.

Дарья Решетникова