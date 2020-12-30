Требования кредиторов Кубанского универсального банка составляют 1,9 млрд рублей

Фото: администрация Краснодара

Агентство по страхованию вкладов, выполняющее роль конкурсного управляющего ООО КБ «Кубанский универсальный банк», опубликовало информацию о ходе конкурсного производства ликвидируемой кредитной организации. Сведения размещены в ЕФРСБ.

Так, обязательства банка перед кредиторами на настоящую дату составляют 1,94 млрд руб. Из них: перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 1,28 млрд руб. В конкурсной массе организации сейчас находится 868,7 млн руб. Общая сумма нереализованного имущества банкрота составляет 2,35 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО КБ «Кубанский универсальный банк» на 98,94% принадлежало администрации Краснодара. Оставшаяся 1,1% — ПАО «Объединенный банк промышленных инвестиций», которое также является банкротом. Согласно финансовой отчетности за 2015 год, чистый убыток Кубанского универсального банка после налогообложения составил 60,7 млн руб.

Кубанский универсальный банк был признан банкротом в январе 2017 года, а за три месяца до этого Банк России отозвал у него лицензию в связи с тем, что организация вкладывала средства в низкокачественные активы, не формируя при этом соответствующие резервы.

Дмитрий Михеенко