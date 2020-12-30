В Волгограде утвердили обвинение участникам конфликта после ссоры в родительском чате

Заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Арсена Мелконяна, его 33-летней сестры Анны Мелконян и ее 32-летнего супруга Армана Смбатяна. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Основной фигурант уголовного дела Арсен Мелконян обвиняется в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ). Его сестре инкриминируется подстрекательство и пособничество в покушении и подстрекательство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 4, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Супругу обвиняемой вменяется покушение на умышленное причинение и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как писал „Ъ-Средняя Волга“, преступление было совершено 23 октября из-за конфликта, который произошел между родителями учеников в школьном чате.

Вину супруги не признали, брат обвиняемой признал частично. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Волгограда. Ожидать суда мужчины будут, находясь под стражей, женщине избран запрет определенных действий. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 15 лет.

Мария Шахрай