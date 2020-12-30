Инициатива финансово наказуема

В Татарстане может появиться альтернатива самообложению — так называемое «народное бюджетирование», когда жители предлагают свои проекты распределения бюджетных средств, при этом сами также могут участвовать в финансировании. Соответствующие поправки в республиканское законодательство подписал президент Татарстана. На развитие инициативного бюджетирования каких-либо средств пока не выделено. В Госсовете республики заявляют, что сложившаяся практика самообложения «более эффективна». Эксперты считают, что механизм самообложения «удобнее для властей», но может вызвать раздражение у граждан.



Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал изменения в закон «О местном самоуправлении в РТ», принятый депутатами Госсовета. Согласно тексту документа, теперь жители Татарстана смогут выдвигать инициативные проекты «для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан». Порядок обсуждения инициатив, а также проведения их конкурсного отбора будут определять местные советы в муниципалитетах. В свою очередь основные требования к проектам, а также основания для отказа в их поддержке определит кабмин республики, следует из документа.

Инициативное бюджетирование было закреплено в федеральном законодательстве летом этого года. Госдума установила, что проекты могут вносить группы численностью не менее 10 граждан, которым уже есть 16 лет, проживающие на территории конкретного муниципалитета, органы территориального общественного самоуправления, а также старосты сельских населенных пунктов. Проект должен содержать описание проблемы, предварительный расчет необходимых расходов, а также «сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц». Местная администрация может отказать в реализации проекта. Если внесено несколько инициатив, то проекты отбираются на конкурсе.

Закон Татарстана вступит в силу 1 января 2021 года. Как пояснил глава комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, проекты будут финансироваться за счет бюджетов муниципалитетов и самих граждан. В Госдуме ранее поясняли, что «под инициативными платежами предлагается понимать денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе». До внесения в местную администрацию инициативный проект подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан. Мнение граждан может быть также выявлено путем опроса или сбора подписей.

При этом в Татарстане с 2013 года уже применяется система самообложения граждан — в основном в сельских муниципалитетах, а также в небольших городах. Под самообложением подразумеваются разовые платежи жителей, предназначенные для решения конкретных вопросов, например, для строительства дороги или благоустройства кладбища. Согласно принятой программе, на каждый собранный с жителей рубль правительство Татарстана выделяет муниципалитету из регионального бюджета 4 руб. В 2013 году объем самообложения составлял 3,7 млн руб., а в 2019 году он достиг 246,6 млн руб. А всего почти за восемь лет было собрано более 1,3 млрд руб. Власти добавили из бюджета 5,26 млрд руб. Проведение референдумов критиковала оппозиция, которая заявляла, что власти специально завышают явку, чтобы собрать с жителей дополнительные деньги.

Год назад Татарстан добился, чтобы сходы по самообложению можно было проводить не в целом муниципалитете, а в отдельных населенных пунктах. А в этом году Госдума разрешила проводить самообложение на части территорий. Это позволит властям Татарстана собирать средства самообложения в городах — на конкретных улицах или в городских поселках.

Вице-спикер Госсовета Татарстана, руководитель фракции «Единой России» Юрий Камалтынов считает, что самообложение является «элементом народного бюджетирования», просто это не было прописано в законе. «Мы общались с нашими коллегами в муниципалитете и пришли к выводу, наша система самообложения, поскольку она предусматривает в том числе финансирование из бюджета, и есть то самое народное планирование»,— сказал он «Ъ».

По словам господина Камалтынова, власти Татарстана пока не предусмотрели финансирование инициативных проектов: в республике продолжат проводить сходы по самообложению. «Лично я считаю, что сложившаяся у нас практика наиболее эффективна и актуальна»,— сказал вице-спикер.

Вместе с тем в других регионах используется именно инициативное бюджетирование. Так, в Удмуртии этого года власти одобрили 244 инициативных проекта жителей. Из бюджета на их реализацию выделили 143 млн руб.

«Механизм инициативного бюджетирования широко распространен в мировой практике, и в России он тоже действует достаточно давно, но только недавно получил законодательное закрепление»,— говорит член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Он отмечает, что в отличие от самообложения жителям Татарстана «придется научиться составлению экономических обоснований своих проектов, одновременно с этим — умению собирать эти самые инициативные группы и направлять их деятельность в конструктив». Он не исключает, что «поначалу ключевую роль в этом процессе будут играть именно чиновники, имеющие большой опыт в подготовке таких документов». Кроме того, господин Бишенов напомнил, что «на фоне пандемии бюджеты всех уровней, в том числе и федеральный, сталкиваются с дефицитом, поэтому добиться выделения денег на новые инициативы сложно».

По словам господина Бишенова, «самообложение удобнее для властей, но может вызывать неприятие у граждан, поэтому предлагаются альтернативные варианты».

Кирилл Антонов