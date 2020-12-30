В Ярославль прибыл первый двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга

Вечером 29 декабря в Ярославль прибыл первый двухэтажный поезд «Новогодний экспресс» из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе РЖД. Поезд отправился от Московского вокзала в Санкт-Петербурге в 13.15 и прибыл на вокзал Ярославль Главный в 22.05. Время в пути составило 8 час. 50 мин.

Из Ярославля «Новогодний экспресс» отправится 30 декабря в 14:25 и прибудет в Санкт-Петербург в 23:02. Время в пути составит 8 час 37 мин. Расписанием поезда предусмотрены остановки в Окуловке, Бологом, Удомле, Бежецке, Сонково, Некоузе и Рыбинске.

«Новогодний экспресс» будет выполнять рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем ежедневно по 11 января 2021 года

«Для расширения транспортной доступности и развития туристических возможностей городов Золотого кольца России РЖД запускает “Новогодний экспресс” Санкт-Петербург – Ярославль, который будет сформирован из двухэтажных купейных вагонов. Поезд № 153/154 будет курсировать ежедневно с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года»,— сообщили в РЖД.

В сообщении отмечается, что в «Новогоднем экспрессе» будут выполняться все рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавируса. Стоимость билетов на поездку в одну сторону, по данным на сайте РЖД, начинается от 1454 руб.

Антон Антонов