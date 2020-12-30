«Работа.ру»: 44% россиян считают IT самой перспективной сферой 2021 года

В 2021 году, по мнению 44% россиян, самой перспективной будет сфера IT, показал опрос рекрутингового сервиса «Работа.ру». Также среди перспективных респонденты назвали сферы медицины (37%) и строительства (30%).

Исследование проводилось в декабре. Участие приняли 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России. Результаты исследования приводит «РИА Новости».

27% опрошенных убеждены, что в грядущем году самыми актуальными будут технологии искусственного интеллекта. 22% считает, что возрастет роль энергетики и добывающей промышленности, 15% респондентов назвали перспективной госслужбу, 13% — образование и новые технологии обучения.

Сферы, в которые участники опроса верят меньше всего,— предпринимательство и финансы (7%), промышленность (6%) и биотехнологии (6%), экология (4%), космос (3%), туризм и дизайн (по 3%), HR (2%), медиа и культура (по 1%).

Ранее исследование Сбербанка показало, что в следующем году около 40% россиян намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами. Еще 30% планирует больше времени уделять дому и семье.