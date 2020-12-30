Пытавшийся скрыть убийство саратовец устроил пожар

Подозреваемый в убийстве 63-летнего жителя Саратова признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

Как напомнили в областном СУ СК, 23 декабря в квартире дома на улице Луговой, куда из-за задымления приехали пожарные, было обнаружено тело хозяина со следами насильственной смерти, а в одной из комнат – 25-летний мужчина в бессознательном состоянии. Его госпитализировали. Молодой человек оказался предполагаемым преступником.

Как рассказал он во время следственных действий, он по объявлению снял комнату в квартире погибшего в начале ноября. В день убийства они вместе с хозяином распивали спиртное. Тот начал критиковать квартиранта за несознательный образ жизни, возник конфликт. Молодой человек схватил со стола сковороду и ударил хозяину по голове. Тот попытался оказать сопротивление, но квартирант нанес ему нескольку ударов ножом, от которых мужчина скончался. Испугавшись последствий, квартирант поджег занавески на кухне и в комнате и белье на постели. Дым от загоревшихся вещей наполнил квартиру, и злоумышленник потерял сознание. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева